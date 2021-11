Antonella Mosetti, Nathalie Caldonazzo e tanti altri vip non bucano l’evento organizzato dal pr 41enne Antonello Lauretti: all’inaugurazione del ristorante Punto Mare a Roma, in zona Ponte Milvio, non manca nessuno. Sono moltissimi i famosi che si regalano una serata mondana a base di gustosissime pietanze a base di pesce.

Il red carpet è super, Pierpaolo Pretelli, ex ‘vippone’ del GF Vip, ormai popolarissimo in tv grazie anche alla partecipazione a Tale e Quale Show e alla sua presenza fissa a Domenica In, fortemente voluta dalla padrona di casa Mara Venier, sfila senza avere accanto la fidanzata Giulia Salemi, impegnata a Milano.

Passerella anche per la bella Elisa D’Ospina, la modella curvy più conosciuta in italia, per l’ex volto di Temptation Island Valentina Nulli Augusti e Flavia Vento.

Ammiratissima, la Caldonazzo ritorna in pubblico e sfoggia un look essenziale e molto fashion, sempre al passo con le tendenze moda.

Grintosa Antonella Mosetti, grande amica di Lauretti. L’ex ragazzina di Non è la Rai è sempre capace di catalizzare l’attenzione su di sé.

C’è pure Pamela Prati, sempre molto diva dalle movenze sensuali. Sul tappeto rosso anche Pago e Laura Cremaschi, modella e showgirl, volto sexy di Avanti un altro.

Scritto da: La Redazione il 24/11/2021.