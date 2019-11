Ci sono tutti o quasi. I vip non si perdono a Roma la premiere del documentario di Chiara Ferragni. L’evento mondano fa gola e non si può mancare. Sul red carpet dell’Auditorium della Conciliazione fanno passerella bellissime e bellissimi: sono impazienti di gustarsi in sala “Chiara Ferragni - Unposted”.

Diretto da Elisa Amoruso, presentato all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, il docufilm di Chiara Ferragni ha registrato un clamoroso successo al boxoffice. Adesso celebra il suo arrivo dal 29 novembre su Amazon Prime Video. Alla premiere a Roma i fan urlano entusiasti. Applaudono la fashion blogger 32enne e il marito Fedez, ma osservano attentamente anche tutti i vip presenti.

Tra gli invitati ci sono Laura Chiatti, spumeggiante con l’abitino nero corto firmato Alberta Ferretti, Michela Quattrociocche, con indosso un maglione firmato Chanel e mini black lucida.

Si lascia immortalare raggiante pure la bella Ariadna Romero. Indossa un abito sensuale a sirena con gonna effetto ‘vedo-non vedo’ di Antonio Martino.

Benedetta Mazza ha un outift Nfmshop che predilige il black. I capelli biondi fanno contrasto, li porta sciolti e si mette in posa per i fotografi.

Diana De Bufalo sul tappeto rosso è sola, Indossa un abito corto sul davanti di Motivi.

La sua stylist Valeria Marchetti ha voluto che la sua silhouette fosse valorizzata al meglio davanti agli obiettivi e le telecamere.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/11/2019.