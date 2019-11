I vip diventano tutti scrittori. Firmare un libro, che sia un’autobiografia o un romanzo, è il trend del momento che accomuna tantissime celebrities nostrane. Il caso più eclatante è quello di Giulia De Lellis. “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”, in cui racconta i tradimenti del suo ex, Andrea Damante, e il suo dolore, ha battuto tutti i record, superando in breve tempo le centomila copie vendute. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne 23enne è sulla bocca di tutti, ma non è certo la sola, anzi. Il successo editoriale ripaga gli sforzi dei famosi.

Nel folto gruppo dei vip scrittori entra pure Daniele Bossari. Il conduttore, ex gieffino vip, sul social ha annunciato il suo debutto: esce “La faccia nascosta della luce” in cui si racconta intimamente. “Sono molto contento, molto soddisfatto, ma anche molto emozionato perché c’è la gioia per questa creatura che nasce ma c’è anche un po’ di preoccupazione perché in questo libro mi metto a nudo”, spiega Bossari ai fan.

Con “Andata e ritorno” Gabriel Garko decide di svelare i suoi pensieri più nascosti: anche per il re delle fiction un’autobiografia in cui rivela i suoi segreti più nascosti e il suo percorso di vita e parla delle sue storie d’amore, partendo da quella più lontana con Eva Grimaldi.

Tina Cipollari non ha ancora dato alle stampe il suo volume. Per la bionda opinionista di Uomini e Donne si tratta del secondo libro, il primo è arrivato nel 2015 e s’intitolava “No Maria, io esco!”. Annuncia il suo progetto al Maurizio Costanzo Show. “Sto scrivendo un libro. Quando sarà pronto verrò qui a presentarlo”, dice la 54enne, che però mantiene il più assoluto riserbo su quel che conterrà.

Tra i vip scrittori del momento c’è Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, che in “Non mi sono mai piaciuta” parla del suo periodo buio e dello sforzo per superare i problemi causati dall’anoressia e i disturbi alimentari che l’hanno afflitta e fatta arrivare a pesare solo 37 chilogrammi. “Serve per insegnare a risorgere dalle ceneri”, ha sottolineato più volte.

Il 22 ottobre scorso un’altra ex tronista del dating show di Maria De Filippi è diventata ufficialmente scrittrice: primo libro anche per Ludovica Valli. In “Di troppo cuore” la 22enne racconta il suo percorso esistenziale. Parla del la famiglia, del suo difficile rapporto con gli uomini, i sogni che la spingono. Tutto quel che ha contribuito a farla crescere. Così sottolinea lei.

Intenso e commovente il libro di Elena Santarelli, i cui proventi sono interamente devoluti in beneficenza. La showgirl ha voluto mettere nero su bianco la lunga e sofferta battaglia del figlio Giacomo contro il tumore cerebrale che lo ha colpito. “Avevo molta paura. Quando sai che dietro a quelle pagine c'è la verità e non è una storia inventata può far paura aprire il libro e leggere. Mi fa piacere che stia andando bene. Ho ceduto tutti i miei diritti al progetto Heal”, dice la 38enne intervenendo su Rai Radio Due a “I Lunatici”.

Esordio da scrittrice pure per Valentina Vignali. La sportiva e influencer 28enne in “Forti come noi”, in un racconto in prima persona arricchito da tantissime foto inedite, ripercorre il suo percorso e parla del tumore che l’ha colpita e costretta a subire cure debilitanti. Spiega come non arrendersi mai: lei l’ha fatto, a continuato a giocare a basket e ad allenarsi. Il suo messaggio ai fan è: mai uscire sconfitti dal campo e dalla vita.

Ultimo, ma solo in ordine di tempo, Francesco Fattinetti annuncia la sua fatica letteraria: "Digitalization" esce il 26 novembre, però è già un successo in 'pre-order', il libro insegna ai giovani e non più giovani come trovare lavoro con il web e 'reinventarsi'.

