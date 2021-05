Virginia Raffaele ricorda Carla Fracci: 'Era un'amica. Una parte di me ballerà sempre con te'

Virginia Raffaele ricorda Carla Fracci, scomparsa ieri, giovedì 27 maggio, a 84 anni. All’étoile, che chiama “amica”, dedica un lungo e commovente messaggio accompagnato da uno scatto che la ritrae insieme a lei. “Una parte di me ballerà sempre (indegnamente) con te”, scrive.

Ha imitato molte volte la Fracci, anche sul palco di Sanremo, regalando una versione simpatica della famosissima ballerina, un vero esempio per tutti. Virginia Raffaele è addolorata, le due erano legate, si scambiavano anche messaggi su Whatsapp.

“Stamattina mi hanno scritto che non stavi bene, e allora ti ho subito cercata, ti ho scritto un messaggio su Whatsapp, lo usavamo sempre ed eri diventata bravissima anche con le emoticon. Poi mi è arrivata la notizia. Non ho fatto in tempo”, racconta l’artista.

Poi continua: “Non so bene descriverti cosa provo, a parte un sincero dolore per la perdita dell’artista che sei e che sarai sempre. Ma c’è qualcosa in più, qualcosa di personale. Ho avuto la fortuna e l’onore di esserti ‘amica’ in questi ultimi anni, grazie alla tua grande autoironia, alla tua disponibilità, alla tua educazione e al tuo amore per la danza e per lo spettacolo”.

Travolta dalle emozioni, confida: “Non dimenticherò mai quando abbiamo ballato insieme, ma soprattutto non dimenticherò mai la tua dedizione e serietà anche nel fare una cosa buffa, la tua attenzione ai dettagli, la ricerca della perfezione, la tua educazione e dolcezza, il tuo rigore che sapeva essere, incredibilmente, un’infinita libertà. In quel momento ho pensato a quanto stessi imparando da Te. Non è un caso se sei diventata la più grande ballerina italiana di tutti i tempi”.

Virginia Raffaele dà il suo addio alla Carlina: “Una parte di me “ballerà” (indegnamente) per sempre con Te. Grazie per tutto quello che mi hai dato consapevolmente e inconsapevolmente. Grazie per aver capito la stima che avevo per Te. Grazie per avermi abbracciata più volte, E grazie per avermi corretto un port de bras. Rimarrai l’unica Giselle possibile. Ciao Carla, ti voglio bene. Un abbraccio forte a Beppe”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/5/2021.