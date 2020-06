Morta a 14 anni l'attrice Vittoria De Paoli, aveva recitato anche con Cristiana Capotondi

Vittoria De Paoli è morta a soli 14 anni. La giovanissima attrice che quando aveva appena 10 anni aveva recitato nella sua prima fiction, “Di padre in figlia”, andata in onda su Rai Uno, al fianco di Cristiana Capotondi, Alessio Boni e Stefania Rocca, non ce l’ha fatta. La ragazza si è schiantata contro un lampione con il motorino, guidato da un amico. Si è spenta all’una e 10 di notte ieri, 28 giugno, nell’ospedale di Conegliano, in provincia di Treviso.

Vittoria era a bordo di una Vespa guidata da un amico di 17 anni. Sembrerebbe che il ragazzo abbia perso il controllo del motorino e sia andato a sbattere contro un lampione. I due a seguito dell’incidente sono stati immediatamente trasportati in ospedale: lui è in condizioni gravissime, ricoverato in terapia intensiva dell'ospedale Cà Foncello di Treviso, lei è morta poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate.

Il padre di Vittoria De Paoli è sconvolto dal dolore. “Ora nulla ha più senso: voglio morire anche io”, ripete devastato. Era la sua unica figlia che sognava da star e invece ha visto la sua giovane vita spezzarsi per sempre.

Vittoria era a una festa a Farra di Soligo, si era allontanata solo per pochi minuti con il suo amico, ma lo schianto in Vespa è stato fatale. Sul posto, dopo l’incidente, sono arrivati anche gli amici, increduli e sgomenti: pianto e grida per quel che era appena accaduto.

Appassionata di equitazione, studentessa modello al liceo classico Levi di Montebelluna, Vittoria De Paoli era diventata famosa grazie a una pubblicità per un noto marchio di scarpe da ginnastica, poi era arrivata la fiction con la Capotondi. Voleva recitare e crescere nel mondo dello spettacolo, seguita dalla mamma manager Paola, di professione parrucchiera. Le sue aspirazioni si sono sgretolate davanti alla tragedia. I Carabinieri ora indagano sulle cause dell’incidente: è probabile che sul corpo della 14enne vengano fatte le analisi tossicologiche per stabilire se la ragazza e il suo amico avessero abusato di alcolici alla festa. Troppo spesso gli adolescenti perdono la vita guidando gli scooter: è necessario fare chiarezza.

