Vittoria Puccini elegantissima in nero all’evento 'Nespresso’ a Milano: foto

Vittoria Puccini ha attirato l’attenzione su di sé all’evento milanese di ‘Nespresso’, che ha presentato nel capoluogo meneghino la sua ultima gamma, ‘Ispirazione Italiana’. La bella 38enne si è presentata con un look molto classico: abito nero, scarpe nere e trucco elegantissimo. Il fascino dell’attrice fiorentina è davvero senza tempo e ricorda quello delle dive del secolo scorso.

Vittoria oggi ha una vita professionale molto appagante e ha ritrovato la serenità nel privato. E’ infatti legata a Fabrizio Lucci, che considera la sua anima gemella. Ha anche da tempo ritrovato un buon rapporto con Alessandro Preziosi, suo storico ex e padre di sua figlia Elena, che oggi ha 13 anni. I due dopo un periodo turbolento hanno raggiunto un equilibrio per il bene della loro piccola. “Il tempo guarisce: con Alessandro ho un buon rapporto, il male lentamente sparisce e rimane l’affetto perché abbiamo in comune una cosa molto importante, nostra figlia”, aveva spiegato Vittoria qualche tempo fa.

“Ci confrontiamo, parliamo di lei, vogliamo far crescere Elena insieme e non separatamente. Per questo ci troviamo spesso tutti e tre per qualche pranzo o cena: è una cosa che fa bene a nostra figlia”, aveva poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 22/1/2020.