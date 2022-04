Vittorio Cecchi Gori: 'Ornella Muti mi piaceva tanto, l'avrei sposata, ma...'

Vittorio Cecchi Gori, che oggi, 27 aprile, compie 80 anni, si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera. L’ex produttore cinematografico parla anche dei suoi amori passati e rivela: “Ornella Muti mi piaceva tanto, l’avrei sposata”.

Etichettato in passato come un playboy che collezionava attrici, Cecchi Gori spiega: “Playboy è chi nella vita fa solo quello. Io lavoravo. E lavorando conoscevo attrici. Maria Grazia Buccella è stato il mio grande amore, finì perché eravamo giovani, ma siamo ancora amici. A Natale 2017, fu lei a portarmi in ospedale con l’infarto”.

Poi sulla Muti confessa: “Mi piaceva tanto. Mamma disse: ho capito che vuoi sposare un’attrice, sposa lei, è simpatica, è bellina. Ma ci lasciammo, fu una delusione: avrei voluto che finisse in un’altra maniera”.

Vittorio racconta pure il lunghissimo legame con Rita Rusic, la sua ex moglie: “Ero figlio unico, avevo 40 anni, consideri la frase in quel contesto. Io volevo sposarmi, mica potevo seguitare a far che? Ho messo su famiglia, abbiamo due figli straordinari, Mario si è laureato in Economia in America, Vittoria ha negozi a Miami. Il matrimonio è durato 20 anni”. I due, nonostante le liti passate, ora hanno un buon rapporto.

Cecchi Gori è stato per 5 anni il compagno di Valeria Marini: “Fu una bella storia, un po’ faticosa. Veniva a dormire alle sei del mattino perché aveva fatto una serata dall’altra parte dell’emisfero”. Ora è solo: “Ho qualche amica. A 80 anni, ho più bisogno di amicizia: non è che mi metto a fare l’imitazione di me stesso”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/4/2022.