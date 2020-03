Vittorio Cecchi Gori ha lasciato l'ospedale: sconterà la pena agli arresti domiciliari

Vittorio Cecchi Gori ieri, martedì 10 marzo, ha lasciato l’ospedale, il Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato dallo scorso 27 febbraio. Niente carcere per il produttore cinematografico. Il 77enne sconterà il cumulo di pena di 8 anni e mezzo agli arresti domiciliari.

Il Giudice di Sorveglianza ha accolto ‘provvisoriamente’ la richiesta dell’avvocato difensore di Vittorio Cecchi Gori, concedendo gli arresti domiciliari presso il domicilio romano che i suoi legali hanno indicato al magistrato. L’ex marito di Rita Rusic ha la possibilità di lasciare la sua abitazione per due ore al giorno per provvedere "alle sue indispensabili esigenze di vita”. Potrà effettuare visite, terapie e controlli di salute.

Sulla decisione di far scontare la pena complessiva di 8 anni, 5 mesi e 26 giorni agli arresti domiciliari, come recita la sentenza della Cassazione che ha reso definitiva la condanna per bancarotta in relazione al fallimento della Safin di Cecchi Gori, ha inciso l’emergenza sanitaria per l’epidemia di Coronavirus. Il precario stato di salute dell’imprenditore ha reso incompatibile "l'esecuzione della pena in ambiente carcerario, dato che inevitabilmente si tradurrebbe in un trattamento degradante, vista l'impossibilità di assicurare le cure nei termini richiesti”, come scritto dal magistrato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/3/2020.