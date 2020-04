Vittorio Grigolo e Stefania Seimur sono al settimo cielo. Aspettano il loro primo figlio insieme. La notizia l’hanno diffusa oggi, 9 aprile, durante un collegamento in diretta con la trasmissione ‘Storie Italiane’. Nel programma di Raiuno condotto da Eleonora Daniele hanno spiegato che si tratta di una femminuccia. Davanti all’insistenza della presentatrice, che sapeva già della cicogna in arrivo, Stefania ha ammesso: “Stiamo aspettando una bimba. E’ il karma”.

Eleonora, anche lei in dolce attesa del suo primo figlio, anzi della sua prima figlia, che si chiamerà Carlotta, si è subito complimentata: “Che bella notizia, sono davvero felicissima per voi”. La coppia è apparsa davvero contenta. Per il tenore 43enne, noto al pubblico tv anche per essere stato direttore artistico di ‘Amici’ nell’edizione 2019, si tratta del primo figlio, mentre Stefania, di origini ucraine, ha già una figlia quasi maggiorenne nata da un precedente rapporto.

All’inizio di quest’anno Vittorio aveva chiesto a Stefania di sposarlo in un altro programma televisivo. Durante la finale di ‘All Together Now’, a gennaio, si era inginocchiato davanti a lei e dopo averle mostrato un anello le aveva fatto la fatidica domanda. Lei ha accettato. Solo che adesso a causa della pandemia da Coronavirus le nozze sono state rimandate e non è chiaro quando ci potrà essere il ‘sì’, ma sembra scontato che arriverà dopo la nascita della piccola.

Scritto da: la Redazione il 9/4/2020.