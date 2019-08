Il tenore di fama internazionale Vittorio Grigolo, coach dell’ultima edizione di ‘Amici’ accanto a Ricky Martin, ha rivelato che sua moglie, prima di sposarlo, pensava che fosse gay. “È corsa voce che fossi gay. Anche mia moglie lo credeva, prima che ci sposassimo. No, non sono gay. Ok, se un uomo mi bacia in bocca non ci sono problemi, ma non vado oltre”, ha raccontato in un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale.

Il 42enne toscano ha poi detto di pensare che nella vita sessuale di una coppia sia lecito provare pratiche non convenzionali. “Manette, frusta, maschera si può. Se nel rapporto a due si sta ancora insieme ma manca qualcosa, si può avere il coraggio di tirar fuori certi tabù. Perché no”, ha spiegato.

Infine Grigolo ha escluso la possibilità di tornare a fare il coach nel programma di Maria De Filippi: “Però con Ricky Martin ho mantenuto i contatti. Credo che faremo qualcosa insieme. Ho anche progetti con Sting, Al Bano, Morandi. Penso a concerti in tour”.

Scritto da: la Redazione il 19/8/2019.