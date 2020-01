Proposta di nozze in diretta tv per Vittorio Grigolo, il tenore ed ex direttore artistico di ‘Amici’. Durante la puntata finale di ‘All Together Now’ il 42 ha chiesto alla compagna Stefania Seimur di sposarlo. Inginocchiandosi di fronte a lei ha detto: “Io non sono perfetto, sono pieno di difetti, ma quando avevo sete, tu mi hai dissetato. Ho cercato un sorriso e tu mi hai aperto il tuo cuore. Ho voluto una casa e tu mi hai dato amore, quindi io oggi sono qui di fronte a tutte le persone che amo per…”. A questo punto Vittorio ha tirato fuori l’anello.

“Mi vuoi sposare?”, ha aggiunto. Stefania, bellezza di origini ucraine, ha risposto senza esitazioni: “Sì, sì, sì!”. Entrambi con le lacrime agli occhi, si sono scambiati un passionale bacio sulle labbra. Lei dimentica però di aprire la scatola che contiene il prezioso pegno d’amore. Lui allora continua: “Almeno aprilo… Non so neanche se ti sta…”. Il pubblico, emozionato, sorride.

Interviene anche J-Ax, co-conduttore dello show insieme a Michelle Hunziker. “Ho già parlato con Gigi (D’Alessio, anche lui presente in studio, ndr). Organizziamo noi l’addio al celibato”, dice scherzando e strappando una risata sia a Vittorio che a Stefania, che è già mamma di una bambina avuta a 17 anni, con cui il suo compagno ha un ottimo rapporto.

Scritto da: la Redazione il 3/1/2020.