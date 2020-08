Vladimir Luxuria sul bacio tra Turci e Pascale: ''Francesca non è arrabbiata per quelle foto''

Vladimir Luxuria commenta lo scoop dell’estate, ovvero le foto di Francesca Pascale e Paola Turci che si baciano in barca pubblicate dal settimanale Oggi. Luxuria, 55 anni, è molto amica dell’ex fidanzata di Silvio Berlusconi e svela: “Francesca non è arrabbiata per quelle foto. Con questo nuovo amore ha riscoperto la serenità”.

Intervistata da Oggi Vladimir svela: «Ho scambiato una serie di messaggi con Francesca, non era arrabbiata per niente. Dopo essere stata tradita e lasciata da Silvio Berlusconi per la sua ultima fiamma, Marta Fascina, Francesca aveva sofferto molto. Questo suo nuovo amore le ha ridato la serenità, e io le ho fatto gli auguri».Anche Alessandro Cecchi Paone avrebbe confermato la relazione tra Francesca Pascale, 35 anni e Paola Turci. 55. Il conduttore televisivo che da anni è molto amico della ex di Silvio Berlusconi, ha raccontato cosa starebbe succedendo tra le due in un'intervista a Il Corriere della Sera.

Ecco le sue parole: «Io e Francesca abbiamo parlato tanto della sessualità che non è codificata una volta per tutte. Le ho mandato un messaggio affettuoso e mi ha ringraziato. Che viva la sua storia alla luce del sole è enormemente importante: l’accettazione dell’omosessualità maschile è passata, quella dell’omosessualità femminile no. Ci sono donne famose che fanno politica o spettacolo e ancora si nascondono», ha spiegato Cecchi Paone.

