Vladimir Luxuria sfila in abito da sposa. L’icona del movimento Lgbt fa passerella con un sontuoso abito bianco, tra le mani stringe un bellissimo bouquet. La 54enne a Potenza ha indosso una magnifica creazione dell’Atelier Nozzolillo.

Sfila in abito da sposa. Vladimir Luxuria sul social, condividendo un’immagine che la ritrae in passerella, scrive: "Che emozione!”. Per lei arriva una pioggia di ‘like’ e tantissimi commenti positivi.

“Che bello. Grazie a te per questo momento. In ogni cosa che fai lasci un bel messaggio”, le scrive un fan. “Sei stupenda…! Se te la senti e hai qualcuno di veramente speciale… indossa quell’abito e vai a segno!”, le sottolinea un altro. “Tu sei una bella dimostrazione Vladimir, per me lo sei sempre stata. Non te lo dimenticare mai”, le fa sapere l’ennesimo commentatore.

Vladimir Luxuria sfila in abito da sposa e mostra eleganza nel portamento. E’ sicura in mezzo a tante splendide modelle.

La sua estrema semplicità conquista. “Mamma mia che bella!!! Vai Vladyy“, le gridano virtualmente in coro tantissimi. E ancora: “Sei bellissima“; “Sei bellissima, che meraviglia! Sono commossa da quanto sei dolce in questo abito“.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/12/2019.