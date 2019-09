Walter Nudo ha messo fine alla sua ’astinenza’, durata per ben tredici mesi. Il vincitore dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip ha finalmente trovato l’amore. La fidanzata si chiama Roberta Nigro. Lo svela Chi.

Riservato, amante della privacy, Walter Nudo non ha mai amato parlare delle sue conquiste sentimentali e non lo fa neppure ora, ma con la fidanzata Roberta Nigro va tutto alla grande. I due vivono già insieme in una casa alle porte di Milano. IL 49enne con la bella mora ha finalmente dimenticato lex moglie Céline Mambour, stilista francese rimasta a lungo nel suo cuore. Di lei aveva parlato a lungo anche nella Casa, dimostrando tutta la sofferenza per un addio che gli aveva spezzato il cuore.

Walter Nudo ha incontrato Roberta Nigro lo scorso giugno, da quel momento i due sono stati inseparabili, così racconta il settimanale diretto da Alfonso Signorini. La coppia ha trascorso una breve vacanza in Sicilia e ora, tornata a Milano, si gode il quotidiano fatto di cose semplici, ma che li appaga. Per loro corse al parco e uscite romantiche, senza mondanità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/9/2019.