Wanda Nara sgancia la bomba, finita con Icardi per un tradimento? 'Un'altra famiglia rovinata per una...'

Wanda Nara a sorpresa sgancia una bomba nelle sue Stories Instagram. La 34enne argentina non è diretta, ma tutto lascia pensare che il matrimonio con Mauro Icardi sia finito. La bionda usa parole pesanti che inducono a pensare a una clamorosa rottura con il calciatore 28enne.

''Un’altra famiglia rovinata per una tr...": questa la frase scritta da Wanda che confermerebbe un addio che in Argentina danno per certo. Ma non è l'unico indizio della possibile fine del matrimonio tra la showgirl argentina e l'attaccante del Paris Saint Germain, di cui Wanda è anche l'agente: lei ha smesso di seguire Icardi su Instagram e ha eliminato le foto che li ritraevano insieme. Secondo quanto riportato dai media argentini, a causare la separazione tra i due sarebbe il tradimento di Icardi con l'attrice Eugenia Suarez. La coppia, che si è sposata il 27 maggio 2014, ha due figlie, Francesca e Isabella.

La relazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi aveva suscitato clamore perchè l'argentina ha altri tre figli: Benedetto, Valentino e Costantino avuti da Maxi Lopez, con cui ha divorziato nel 2013.

Scritto da: La Redazione il 17/10/2021.