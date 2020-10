Wanda Nara, la cabina armadio del nuovo attico a Milano è gigantesca: guarda

Wanda Nara vola a Milano e va nel nuovo attico, quello di 400 metri quadri acquistato all’interno del complesso Giardini d’Inverno. Il mega appartamento, situato nel palazzo di via Pirelli 33, a due passi da Porta Nuova e dalla Biblioteca degli alberi, ha una cabina armadio gigantesca ed è tutta per la showgirl 33enne.

L’ex opinionista del GF Vip nelle sue IG Stories fa vedere la cabina armadio del nuovo attico a Milano. E’ enorme, uno spazio in cui con l’aiuto di un’amica sta già sistemando la sua infinità di abiti, borse e scarpe. Ogni donna desidererebbe averla uguale: è grande quasi quanto un monolocale...

VIDEO

Wanda ha arredato la casa tutta da sola. Sul social non ha alcun problema a definirsi “architetto e decoratore e vocazione”. Oltre alla cabina armadio, torna a far vedere la magnifica vista che si gode dall’attico e non solo.

La moglie di Mauro Icardi, ora a Parigi con il marito e i figli, mostra pure la sala da pranzo. Il tavolo è lunghissimo, con tanti posti intorno. Anche da lì, grazie alle vetrate, il panorama è mozzafiato. “La vocazione e la creatività non possono essere insegnate, devono essere sviluppate”, sottolinea ancora.

Mamma a tempo quasi pieno, Wanda Nara non smette di sorprendere: è anche un arredatrice per hobby. L’argentina mostra di avere infinite qualità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/10/2020.