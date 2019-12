Wanda Nara insicura in amore? Sembrerebbe proprio di sì. La showgirl argentina ha rivelato in un’intervista al quotidiano ‘La Repubblica’ di soffrire per la differenza d’età con il marito Mauro Icardi, attaccante attualmente in forza al Paris Saint Germain. La 33enne, che ha sette anni più della sua dolce metà, tiene molto alla sua immagine proprio perché sotto sotto teme la “concorrenza”. “La verità è che soffro la differenza d'età con Mauro, ho sette anni più di lui. Ci tengo a essere sexy, anche sui social. Mi nascondo dietro un personaggio. Se ti fai conoscere e capiscono il tuo punto debole, poi sanno dove colpirti”, ha fatto sapere.

Durante l’intervista Wanda ha parlato anche del difficilissimo rapporto con suo padre, che dopo l’addio all’ex Maxi Lopez, da cui ha avuto i suoi tre figli maschi, Costantino, Valentino e Benedicto, si è schierato contro di lei. “I rapporti sono complicati da anni. Quando ho divorziato, ho preso i bambini e sono tornata in Argentina a lavorare. Sarebbe stato importante averlo al mio fianco, invece papà è stato vicino al mio ex. Continua a fare scorrettezze: io non gli rispondo”, ha detto.

Dal prossimo gennaio Wanda sarà opinionista insieme a Pupo del ‘Grande Fratello Vip’. Inizialmente le era stato proposto di entrare nella Casa come concorrente: “Sarebbe stato impossibile con cinque bambini piccoli. L'idea dell'opinionista è nata con Alfonso Signorini, so che imparerò tanto da lui. Ho conosciuto Pupo, è carinissimo. Dietro il personaggio c'è una persona schietta, come me”.

Com’è dividere la propria vita tra Parigi, Milano, e adesso anche Roma? “Facciamo weekend lunghi. Prima Mauro mi aiutava tantissimo, è un papà speciale. Quando non stava in Nazionale era molto presente, preparava la merenda per i figli e la sera a volte cucinava”.

Wanda infine ci tiene a far sapere che la sua vita è molto diversa da quello che il pubblico pensa. “Se mettessero una telecamera a casa nostra conoscerebbero persone diverse. Sono una mamma che si alza presto la mattina, prepara la colazione e porta i figli a scuola. Mi sento più in concorrenza con le altre madri che con i personaggi televisivi”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 16/12/2019.