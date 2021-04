Wanda Nara contro la Dad dei figli: 'Non ho neanche il tempo di pettinarmi'

Wanda Nara sul social si sfoga contro la Dad dei figli. E’ esausta perché è costretta a stare dietro ai suoi 5 bambini e non può curarsi o occuparsi anche di altro come vorrebbe. “Non ho neanche il tempo di pettinarmi!”, tuona sul suo profilo Instagram. Sono tempi difficili questi per i genitori con i bimbi che seguono le lezioni scolastiche in collegamento tramite computer da casa…

La moglie di Mauro Icardi pubblica un post in cui mostra i figli in Dad, l’ormai odiatissima didattica a distanza, adottata in pandemia con la chiusura delle scuole causa aumento dei contagi. “E dietro di loro mi trovo io, senza tempo né di pettinarmi né di cambiarmi dalle otto del mattino fino alla fine delle lezioni online”, ascrive.

Wanda aggiunge ancora: “Grazie a questa pandemia ho scoperto che la mia pazienza e quella di tutte le mamme è infinita. La mia ammirazione e i miei applausi a chi ha questo piccolo e grande titolo: mamma”.

Wanda Nara in questi giorni è a Milano con i ragazzi. Alloggia nel super attico comprato da poco e arredato in città con una vista mozzafiato. Da madre attenta e premurosa, segue con grande attenzioni le lezioni di Valentino, 12 anni, Constantino, 10, e Benedicto, 9, i tre maschietti avuti dall’ex marito Maxi Lopez, e delle sue due principesse, nate dall’unione con Maurito, Francesca, 6 anni, e Isabella, 4.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/4/2021.