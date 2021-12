Wanda Nara, festa a sorpresa per i 35 anni: la torta è a forma di...

Wanda Nara rimane a bocca aperta per la festa a sorpresa per i suoi 35 anni. La showgirl vola in Argentina e celebra il suo compleanno con amici e parenti, c’è anche la sorella che organizza un super party. La torta è a forma di borsa, una Birkin di Hèrmes dolcissima e tutta rosa.

Wanda prima di volare via da sola, festeggia anche a cena con Mauro Icardi e tutti i suoi figli. Il 10 dicembre si concede una serata al ristorante a Parigi con tutti i suoi famigliari. “Noi ti amiamo”, scrive il marito, che però non può partire con destinazione Buenos Aires a causa degli impegni in campo con la sua squadra, il PSG.

La Nara arriva nel locale dove è stata invitata dalla sorella e trova ad attenderla una sala completamente addobbata per lei. La bionda è senza parole. Si copre la bocca con le mani, poi abbraccia Zaira Nara e tutti gli altri, mentre in sottofondo si sente la classica musica di “Happy birthday to you”.

Al Presidente Bar tra canti, balli e brindisi ci si diverte un mondo. La tavolata è lunga e piena di persone care a Wanda.

“Che bella sorpresa”, sottolinea l’ex opinionista del GF Vip nelle sue IG Stories dove racconta la notte magica.

La festa a sorpresa si conclude con l’arrivo della torta a forma di borsa griffata. Wanda Nara spegne le candeline, in coro tutti l’acclamano e battono le mani per lei. “Felice compleanno regina”, esclamano gli amici in coro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/12/2021.