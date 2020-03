Wanda Nara, opinionista amatissima del GF Vip, va in studio con gli stivali da 10mila euro

Wanda Nara è sempre più amata nel suo ruolo da opinionista del GF Vip. La schiettezza dell’argentina colpisce nel segno e il popolo del web impazzisce per la bionda moglie di Mauro Icardi, che però, in onda, stupisce spesso per il suo look. Per la quindicesima puntata dello show Wanda decide di indossare stivali che sicuramente non passano inosservati e dal costo esorbitante: quasi 10mila euro.

Alfonso Signorini li nota subito e le domanda ironico: “Hai il porto d’armi per quelli? Mi fanno paura…”. Gli stivali, alti fino a metà coscia, sono sicuramente molto aggressivi e appariscenti: hanno borchie, lacci argentati, fibbie, sono interamente coperti di cristalli Swarovski. Il tacco d’acciaio a stiletto è impreziosito con un teschio con cristalli. Li porta su un mini abito il lana dolcevita cortissimo black.

Immancabile chiedersi quale sia il brand delle calzature e quanto costino. Gli stivali di Wanda Nara al GF Vip sono firmati da Philipp Plein e costano la bellezza di 9950 euro. Nonostante siano tantissimi quelli che amino la bella 33enne, altrettanti sono quelli che si mostrano scandalizzati dal costo delle scarpe.

Infiniti i tweet riguardanti gli stivali in questione. “Gli stivali di Wanda Nara costano 9950 euro. Tutto il mio guardaroba compreso di scarpe e vestiti non arriva a 1000 euro”, scrive qualcuna. E ancora: “Costano come la macchina che ho comprato con tanti sacrifici!”; “In un periodo come questo uno schiaffo al pubblico”; “Una vergogna che poi li mette in mostra”; “Un mutuo per questi stivali”. E così il capo scelto da Wanda diventa il vero protagonista della puntata del GF Vip…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/3/2020.