Wanda Nara, 33 anni, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi ha confessato di non essere mai ricorsa al supporto esterno di una tata che la aiutasse a crescere i suoi figli. La moglie del calciatore 26enne Mauro Icardi, benché sia impegnatissima con il lavoro di procuratrice del consorte e nella sua attività da soubrette – a breve debutterà nel ruolo di opinionista del “Grande Fratello Vip” – preferisce dedicarsi ai suoi bambini in prima persona.

Wanda ha dichiarato: ‘’Tate? Io le tate non so che cosa siano, mai avute. Sul serio, sennò i figli che li ho fatti a fare? Me li cresco io e ci sono sempre io. Certo, vedo che è una cosa che, in effetti, scatena stupore negli altri. A casa mia sono sempre quella che dorme di meno: l’ultima ad andare a letto, la prima a svegliarmi''. La Nara ha sottolineato la gioia di godersi ogni momento dei suoi bimbi: ''Io mi sono goduta tutta la loro prima infanzia, la vita con i bebè, le prime pappe. Andavo negli alberghi con il frullatore, cantavo le ninne ovunque, sembravo un po’ una matta''.

Uno stile di vita conddiviso anche dal marito: ''Mauro è come me: quando c’è vuole sempre stare in famiglia. Poi, sì, alla fine, alle otto di sera sono tutti a letto. E io e lui abbiamo un po’ di tempo per parlare e per stare fra di noi. Certo, quest’anno che Mauro è a Parigi – dividiamo la nostra vita fra lì e Milano – è dura perché lui è il mio partner anche nella gestione familiare, mi dà una mano grossissima: è unico''.

Scritto da: La Redazione il 18/12/2019.