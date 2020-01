Wanda Nara maniaca del controllo: 'A casa mia 43 telecamere con cui osservo i miei figli'

Wanda Nara è una vera maniaca del controllo. A Tv Sorrisi e Canzoni la bionda showgirl argentina confessa che a casa sua ha ben 43 telecamere di sicurezza con cui vede cosa fanno i suoi figli anche quando non è in casa. In questo periodo che è spesso a Roma per il GF Vip è in questo modo che li controlla, anche quando è in diretta in tv, tra una pausa pubblicitaria e l’altra del reality show in onda in prima serata su Canale 5.

Mamma di cinque bambini, Valentino, 10 anni, Constantino, che il 18 dicembre scorso ne ha compiuti 9, e Benedicto, 7, avuti da Maxi Lopez, Francesca, 4 anni, e Isabella, 3, nate dall’amore con il marito Mauro Icardi, la sensuale 33enne è molto premurosa. "Mi godo la loro infanzia. So che il tempo passa velocemente e voglio essere presente il più possibile. Ora che crescono hanno ancora più bisogno di me e dei miei consigli”, sottolinea al settimanale.

Poi l’argentina, opinionista del Grande Fratello Vip con Pupo, svela di non volerli perdere mai di vista. "Casa mia è piena di telecamere di sicurezza. Ne ho 43 sparse ovunque, tranne in bagno. Nelle pause del programma mi collego dal cellulare e vedo tutto quello che fanno i miei figli. L'altra sera ho beccato la piccola con l'iPad a letto, anche se sa benissimo che non deve farlo!”, confessa.

Maniaca del controllo, insegna ai suoi ragazzi pure a essere molto ordinati: tutti l’aiutano in casa. "Francesca è bravissima, piega le magliette meglio di me. Ha preso da Mauro che è molto preciso e sistema armadi e cassetti alla perfezione”, racconta con orgoglio al giornale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/1/2020.