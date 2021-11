La telenovela continua: Wanda Nara e Mauro Icardi insieme a Dubai tra baci e intimità

La telenovela continua… Wanda Nara e Mauro Icardi volano tutti soli a Dubai e si fanno vedere nelle loro IG Stories tra baci e intimità. Poco importa che i media di tutto il mondo continuino a parlare di matrimonio in bilico e litigi, i due sembrano infischiarsene. La showgirl 34enne, anche procuratrice dell’ex calciatore dell’Inter, e il bomber 28enne volano nella famosissima città degli Emirati Arabi Uniti per una vacanza romantica.

Hanno preso un jet privato e sono atterrati a Dubai. Wanda e Maurito si regalano un pranzetto speciale in spiaggia, poi la sera si rilassano in camera. Icardi condivide un video in cui si vede la bionda in vestaglia e di fronte lo specchio, lui l’abbraccia e le regala un tenero bacio sul collo. E’ tornato il sereno.

C’è chi giura di averli visti litigare a Milano furiosamente. La discussione si sarebbe scatenata al ristorante. La Nara avrebbe detto: “Lo farai di nuovo”. L’attaccante del Psg avrebbe replicato: “Ti giuro di no!”.

Lo scambio di battute porta dritto al presunto tradimento di Icardi con China Suarez a cui si sarebbe aggiunta pure l’ipotetica liaison con la trans Guendalina Rodriguez. Video e messaggi l’avrebbero inchiodato e portato a un passo da un divorzio da ben 70 milioni di euro. Poi tutto si sarebbe bloccato.

Wanda Nara sembrerebbe aver perdonato definitivamente il marito. “Da Dubai con tanto amore”, fa sapere la coppia. La serenità pare ritrovata, anche se nella soap non è ancora stata scritta la parola ‘fine’...

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/11/2021.