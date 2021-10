Dopo la bufera Wanda Nara e Mauro Icardi festeggiano da famiglia felice i 5 anni di Isabella

Dopo la bufera a causa del presunto tradimento, Wanda Nara, dimenticati i propositi di divorzio, celebra il compleanno della sua quintogenita. La bionda showgirl 34enne e Mauro Icardi, 28 anni, festeggiano da famiglia felice i 5 anni della dolcissima Isabella, la secondogenita del calciatore, padre anche di Francesca, 6 anni.

A Parigi non ci sono i tre figli maschi che Wanda ha avuto dal suo ex Maxi Lopez, Valentino, 12 anni, Benedicto, 10, Constantino, 9, in Italia col papà. La Nara, sapendoli in buone mani (dopo anni di guerra, ora ha instaurato un ottimo rapporto con l’ex giocatore), si diverte a organizzare un super party per la piccola di casa.

La festa è a tema western cowgirl, tutto è curato nei minimi dettagli. La Nara e Maurito, come sempre, non badano a spese, per la felicità della figlia, che si diverte con i suoi amichetti.

Palloncini rosa, una tavola imbandita splendidamente, con piatti con sopra incisi i nomi degli invitati. L’allestimento è country e romantico al tempo stesso. Nel salone dell’enorme casa dove la coppia vive nella capitale di Francia su un enorme pannello in legno troneggia il nome della festeggiata. C’è anche un 5 immenso, illuminato.

Immancabile la torta a più piani e un “tanti auguri a te” cantato da ogni persona presente. Icardi tiene in braccio Isabella, Wanda e Francesca sono accanto a lei. Tutti sorridono felici: ogni dissidio pare essere dimenticato.

Il 27 ottobre ricorre anche un’altra data importante: Wanda Nara e Icardi festeggiano pure il loro anniversario, gli otto anni insieme. Sul social arriva la romantica dedica dell’attaccante del Psg. “Una data molto importante per noi, Buon Anniversario Wanda. Un altro anno insieme, tanti sogni vissuti, tanti altri da vivere”, scrive.

Scritto da: Annamaria Capozzi