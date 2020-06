Wanda Nara e Mauro Icardi, la nuova casa a Parigi è pazzesca: guarda

Wanda Nara e Mauro Icardi hanno una nuova casa a Parigi. La bionda la svela nelle sue IG Stories. La coppia arriva con tutta la famiglia in Francia grazie a un jet privato: ci sono i cinque figli della 33enne, i tre avuti da Maxi Lopez, Valentino, 10 anni, Constantino, 9, e Benedicto, 7, e Francesca, 5 anni, e Isabella, 3, nate dall’amore con il marito, e anche il suocero Juan, il padre del calciatore. Tutti vanno nella villa da sogno appena inaugurata: è pazzesca.

La nuova casa di Parigi è stupefacente: salone immenso, colonnati, pavimenti intarsiati e un giardino che in realtà è un parco immenso dove far giocare i cani e trascorrere giornate intere.

Le bambine di Wanda fanno festa e anche i maschietti di casa non scherzano: nella nuova casa parigina c’è tanto spazio, le femminucce iniziano a ballare scatenate, la mamma le riprende e lascia intravedere il lusso della magione. Wanda e Maurito anche stavolta non hanno badato a spese.

“Nuova vita. Volando a casa. In Francia”, scrive Wanda Nara, sposata con Icardi dal 2014. L’attaccante, ex Inter, era andato in prestito al PSG la scorsa stagione.

La sua storia con il club d’Oltralpe sembrava doversi concludere, invece a sorpresa è arrivato il riscatto per 50 milioni di euro e il trasferimento definitivo. Per questo lui e la moglie hanno deciso per una nuova casa a Parigi.

Dopo la lunga quarantena sul lago di Como, in un’altra dimora di proprietà da mille e una notte, ora la sistemazione ideale per una coppia che lascia sempre tutti a bocca aperta.

