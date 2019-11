Wanda Nara e Mauro Icardi, il padre dell'argentina contro la coppia

Wanda Nara e Mauro Icardi sarebbero storditi da fama e soldi. Lo sottolinea duramente il padre della showgirl argentina, prossima opinionista del GF Vip. Andrès Nara, ospite di "Confrontados" e "Radio Mitre", due programmi della tv e della radio argentina, si scaglia contro la bionda e il marito.

Davanti alle telecamere del programma televisivo “Confrontados”, il padre di Wanda Nara parla della figlia e di Maurito. “Non ci parliamo più. E’ un insieme di molti fattori: gli scontri che abbiamo, la distanza… Lei ha la sua personalità e io ho la mia, ha i suoi motivi anche se non è successo nulla per arrivare a questa situazione”, spiega.

Poi puntualizza: "E' una somma di diverse cose. Sto anche difendendo la situazione di Maxi Lopez e questa cosa forse la disturba. Quello successo tra lui e Wanda è stato un disastro, però non dimentico il tipo di persona che lui è stato con me, così come non dimentico che lui è il padre di tre dei miei nipoti”.

Andrès Nara, invitato in un'altro programma radiofonico, "Radio Mitra", chiarisce che i contatti con Wanda sono inesistenti. "Con Wanda non ci parliamo. Con Mauro non ho rapporti perché non avevo davvero la possibilità. In questa fase, questi ragazzi sono storditi dalla fama, dai soldi e dalla situazione in cui vivono, e hanno paura di tutte le persone che si avvicinano a lui”, sottolinea.

E aggiunge: “Non mi piace quando qualcuno è inarrivabile solo perché ha fama e soldi, vorrei poter parlare con lui come se fosse un ragazzo normale. Non è che mi piaccia o meno, non lo conosco. Non mi interessa la sua fama né i suoi soldi. Sinceramente non è piaciuto come è cominciata la situazione anche se dopo la situazione è migliorata, hanno avuto due figlie”.

Secondo indiscrezioni dei media argentini, sembrerebbe che Wanda Nara e il padre non si parlino da ben sei anni.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/11/2019.