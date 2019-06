Wanda Nara e Mauro Icardi: vacanza da sogno al The Brando in Polinesia

Wanda Nara e Mauro Icardi dopo la parentesi in Giappone, dove la bionda, oltre a visitare il paese con il marito, ha anche girato uno spot, sono volati in Polinesia. Vacanza super lusso al The Brando per la coppia: i due alloggiano nello stesso resort dove hanno soggiornato poco tempo fa Fedez e Chiara Ferragni, uno dei più belli al mondo.

Si rilassano soli, soletti sotto il sole della fantastica Polinesia. Wanda Nara e Mauro Icardi assaporano ogni istante insieme. Il calciatore non dimentica di allenarsi al mattino presto o la sera nel centro fitness attrezzatissimo del The Brando, la showgirl, modella e agente del giocatore non lo lascia solo, anche lei si dà da fare con gli esercizi per una forma top.

Poi si sta in spiaggia. Wanda Nara e Mauro Icardi posano in coppia e condividono alcuni scatti con i fan. Per i due anche foto da ‘separati’. Maurito mostra i tanti tatuaggi che gli ricoprono il corpo. Wanda adora farsi vedere ancora una volta sensuale e ammiccante.

Prima di volare prima in Giappone e poi in Polinesia al The Brando Wanda Nara e Mauro Icardi hanno incontrato in centro a Milano Alessandra Moschillo, interista sfegatata. La nota imprenditrice, figlia dello stilista Saverio Moschillo, ha fatto shopping con loro nel quadrilatero della moda. Alessandra vuole coinvolgere l’attaccante argentino 26enne e la bella moglie 32enne nei suoi progetti legati al fashion. E’ letteralmente entusiasta di loro.