Wanda Nara: 'Non è vero che impedisco a Maxi Lopez di vedere i figli'

Wanda Nara non ci sta. Non vuole che si creda che lei neghi a Maxi Lopez di vedere i figli, come si è vociferato più di una volta e come l’ex marito ha rimarcato spesso. La showgirl argentina nega: “E’ falso, non è vero che gli impedisco di incontrarli”.

La moglie di Mauro Icardi risponde ai fan sul social, nelle sue IG Stories. “E’ vero che Maxi Lopez non può vedere i suoi figli?”, le domandano. La bionda 34enne non si lascia scappare l’occasione di puntualizzare e dire la sua: “E’ falso, li vede quando può venire a vederli. Questa foto è della sua ultima vacanza con loro a Parigi. Alcune volte di vedono in Italia”. E per dare ancora più forza alle sue parole pubblica un’immagine in cui ci sono Valentino, che il 25 gennaio compirà 12 anni, e Constantino, 10 anni. Con Lopez Wanda ha avuto anche Benedicto, nato il 20 febbraio 2012, poi è diventata mamma di Francesca, nel 2015, e Isabella, nel 2016, nate dall’unione con Maurito.

Nara sottolinea pure che non ha mai parlato male di Maxi con i figli: “Non lo faccio. Alcuni forse confondono alcune mie risposte date a delle domande. Non parlo mai male. Ognuno è responsabile delle proprie azioni e io sono responsabile della crescita dei bambini con la pace interiore...felicità e amore, tanto amore”.

Wanda su Instagram sottolinea pure che non è mai dipesa economicamente da un uomo: “Ho sempre lavorato e sempre guadagnato il mio denaro. Non sono mai dipesa da un uomo, questa è la chiave”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/1/2021.