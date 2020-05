Wanda Nara mostra la vista mozzafiato dal suo nuovo attico a Milano: le immagini

Wanda Nara mostra la vista mozzafiato dal suo nuovo attico di circa 400 metri quadri a Milano. E’ una casa da sogno, come si vede chiaramente nelle immagini condivise dalla showgirl, che la 33enne ha acquistato con il marito Mauro Icardi lo scorso anno: i due hanno speso la bellezza di 5 milioni di euro. Il mega appartamento è all’interno del complesso Giardini d’Inverno firmato dalla Caputo Partnership International.

Wanda Nara e Maurito non hanno alcuna intenzione di lasciare l’Italia e Milano. L’attico è spaziale, la vista dall’alto superba. La nuova casa è nel palazzo di via Pirelli 33, a due passi da Porta Nuova e dalla Biblioteca degli alberi, a solo cinque minuti dalla sede dell’Inter: il bomber lancia messaggi alla società che l’ha dato in prestito…

VIDEO

Non è ancora arrivato il momento del trasloco, l’emergenza sanitaria ha fatto slittare tutto, ora, però, i lavori sono ripresi e presto la copia si trasferirà nel nuovo attico con i figli. Il palazzo dove abiteranno è super funzionale: wi-fi in tutto l’edificio, demotica di Livello 3 negli appartamenti, con la possibilità di controllo da remoto, utilizzo di geotermia e di pannelli fotovoltaici.

Il complesso comprende pure una zona wellness con tanto di palestra e Spa e una piscina panoramica al quinto piano. Ci saranno spazi per eventi e zone verdi interne. Wanda e Icardi hanno scelto il massimo.

Ad acquistare nello stesso complesso sembra siano stati molti famosi, altri calciatori, piloti e attori. Wanda non si è lasciata sfuggire un’occasione così ghiotta, lascerà l’altra bellissima casa nel quartiere San Siro senza molti rimpianti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/5/2020.