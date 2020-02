Andres Nara, padre di Wanda Nara, ha fatto pesanti accuse alla showgirl. L’uomo ha rilasciato un’intervista alla rivista argentina ‘Caras’ in occasione della nascita del secondogenito di Zaira, sorella di Wanda, e ha detto di pensare che la moglie di Mauro Icardi sia molto cambiata ultimamente, e non in meglio. Secondo Andreas la figlia è “persa” nella sua fama e nei suoi soldi. Il successo le avrebbe fatto male. O almeno avrebbe fatto male ai rapporti familiari.

“Il rapporto che ho con Zaira è totalmente diverso rispetto a quello con Wanda. Era tutto più semplice con lei, ma ora ha un altro atteggiamento”, ha detto al magazine sudamericano, regione d’origine della bionda. Poi facendo riferimento a una recente intervista rilasciata da Wanda a ‘Gente’ in cui la 33enne ha affermato che suo padre è la più grande delusione della sua vita, Andres ha aggiunto: “Vorrei che lei chiarisse questa cosa ad un certo punto. È persa nella sua fama e nei suoi soldi. L’ho sempre accompagnata e avrei voluto spaccare la testa a coloro che parlavano male di lei”.

Oltre a gestire la carriera del marito, ora attaccante del Paris Saint Germain, la Nara è da qualche settimana protagonista del ‘Grande Fratello Vip’. Fa l’opinionista del reality condotto da Alfonso Signorini accanto a Pupo e a volerla fortemente è stato proprio il direttore di ‘Chi’, che l’avrebbe vista bene come concorrente del programma. Avendo cinque figli (Valentino, Costantino e Benedicto, nati dal matrimonio con Maxi Lopez, Francesca e Isabella, avuti con Mauro) Wanda non avrebbe però potuto assentarsi così a lungo da casa ed è stata quindi scelta come presenza fissa in studio durante i serali dello show.

Scritto da: la Redazione il 12/2/2020.