Wanda Nara, la prima intervista dopo il tradimento di Icardi: 'Ecco come l’ho scoperto'

Wanda Nara rompe il silenzio e concede la prima intervista dopo il tradimento di Icardi. Parla del triangolo amoroso tra lei, il marito ed Eugenia ‘China’ Suarez, che però non nomina mai, all’amica Susana Giménez e rivela: “Ecco come l’ho scoperto”. Racconta com’è andata la storiaccia che l’ha portata a un passo dal divorzio e spiega pure perché ha perdonato Mauro.

La tv argentina va sino a Parigi per l’intervista di Wanda, che andrà in onda integralmente a pagamento di Paramount Plus, ma l’anticipazione mostrata su Telefe Noticias è già una bomba. “Com'è iniziata? Hai visto il telefono di Mauro?”, chiede Susana. “Eravamo in un campo, le bambine stavano andando a cavallo e io stavo parlando con la ragazza che organizza le nostre feste a Parigi. Mi ha chiesto una foto della piccola per l'invito del compleanno. Io mi sono ricordata che c'era qualcosa sul cellulare di Mauro e allora ho iniziato a cercare. E lì che ho trovato gli screenshot di una chat con una donna famosa che conosci”, confessa la Nara.

L’ex opinionista del GF Vip poi fa autocritica: “Tutto quello che si è scatenato è il prezzo che pago per essere stata troppo impulsiva. E’ colpa mia perché anziché sfogarmi con mia sorella o con un'amica, ero molto arrabbiata ho preso il cellulare e ho fatto una storia su Instagram”. A proposito della sua relazione con Icardi dice: “Io e Mauro siamo sempre insieme, siamo una famiglia molto unita. Ho sempre controllato il cellulare di Mauro e non ho mai trovato nulla. Ci siamo sempre mostrati tutto. Abbiamo fiducia l'uno dell'altro e ci raccontiamo tutto”.

Wanda spiega perché in quel momento le sia crollato il mondo addosso: “Sono una donna all'antica: per me un piccolo messaggio è il divorzio... Non abbiamo mai avuto problemi di questo tipo, ve lo giuro sui miei cinque figli. Quando ho visto il messaggio, ho preso i miei cinque figli e sono salita sul primo aereo per l’Italia”.

Dopo una reazione così istintiva, Mauro Icardi l’ha raggiunta, da quel momento gli animi si sono placati: “Abbiamo parlato molto, mi ha detto di pensare alla famiglia, che è stato l'errore della sua vita. Può capitare a chiunque, l'importante è che siamo riusciti a mettere un freno alla relazione”.

Wanda Nara infine chiarisce perché ha deciso di perdonare il marito: “Possiamo continuare a stare insieme e io ricomincerei con lui. Gli dispiace e io credo nel perdono. L'ho guardato negli occhi, eravamo soli e credo nel suo pentimento... Tutto nella vita accade per una ragione, l'importante è l'amore. Entrambi abbiamo avuto la possibilità di sceglierci di nuovo”. Sul finale arriva proprio lui, Mauro Icardi, di nuovo felice di essere insieme alla moglie.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/11/2021.