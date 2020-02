Wanda Nara replica alle accuse del padre: 'Non gli parlo più perché si è schierato con il mio ex marito'

Wanda Nara replica alle accuse del padre sulle pagine di Chi. Andres Nara in un’intervista al magazine Caras ha affermato di non riconoscere più sua figlia perché “accecata dalla fama e dai soldi”. Ha anche preso le difese di Maxi Lopez, definendolo un “padre esemplare” per i suoi nipoti. “Non gli parlo più perché si è schierato con il mio ex marito”, sottolinea la bionda 33enne che racconta la sua verità.

“E’ una storia molto lunga: mio padre, quando ero ancora sposata con Maxi, cercava di fare affari con lui. E anche con me, a volte. Ed era sempre in perdita, ma io facevo finta di niente, minimizzavo perché cercavo di aiutarlo. Quando poi il mio matrimonio è andato in pezzi, lui si è messo dalla parte di Maxi. Papà sa benissimo che quando sono tornata in Argentina avevo le mie cose, le mie case, avevo ritrovato una trasmissione quotidiana in tv ed ero felice. E c’era quando ho cominciato a frequentare Mauro Icardi. Io, allora, non stavo uscendo con un uomo brutto o antipatico... Mauro è meraviglioso”, racconta Wanda Nara al settimanale.

E continua: “Da allora, però, se papà può dire qualcosa contro di noi, lo fa. Difende il mio ex marito ed è l’ultimo rimasto, visto che, per esempio, sono due anni che Maxi non paga gli alimenti ai figli (io, per me, non ho chiesto niente). Papà, comunque, non lo vedo più, come si può parlare male della propria figlia? Mauro conosce tutta la storia e a volte non concepisce tanta cattiveria. Per il resto della mia famiglia, comunque, io sono un orgoglio”.

Wanda è stufa delle polemiche e delle accuse. E’ molto felice del suo quotidiano e anche essere tornata in tv da opinionista del GF Vip la rende entusiasta: “Mi piace il mio spazio di lavoro e mi sono accorta che mi mancava, è quello che mi piace fare da quando avevo cinque anni: ho iniziato sfilando da piccola alla Fashion Week di Buenos Aires, prima sfilata mano nella mano con Valeria Mazza”.

Ora si prepara al debutto della figlia Francesca, che seguirà le sue orme: “Mia figlia Francesca, che ha cinque anni, parteciperà alla sua prima Fashion Week a Milano. Sarà sulla passerella di Elisabetta Franchi. Pensi con che occhi la vedrò, visto che quelli sono stati anche i miei esordi”.

Spera che i suoi cinque figli conoscano il valore dei soldi, nonostante le e il marito vivano nel super lusso: “Da grandi dovranno rispettare il denaro e per farlo devono sapere quanto costa aver- lo. E’ vero, sono sposata da sette anni con Mauro, guadagno bene, anche come sua manager, siamo in comunione dei beni... Ma io mi sveglio anche alle quattro della mattina per una campagna pubblicitaria”.

Poi precisa: “A me, a fronte di tutto quello che è successo nella vita, viene difficile dire di no a una proposta di lavoro, ho vissuto altri anni e altri tempi”.

Sempre super sensuale, sia sui social che in televisione, Wanda confessa che i suoi look sono scelti insieme a Icardi: “Gli mando sempre la foto della mise scelta e se non gli piace la rivedo perché lui ha un buon occhio. E il suo giudizio è importante, non è geloso, se mi dice ‘non metterlo’ è perché mi sta male”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/2/2020.