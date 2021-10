Wanda Nara ha ‘riammesso’ Mauro Icardi in famiglia. In casa dell’attaccante del Psg e della bionda a Parigi torna la felicità. La showgirl 34enne riprende il marito 28enne mentre gioca con le sue due figlie, Francesca, 6 anni, e Isabella 5. Il bomber balla con le piccole che ridono: le piccole sono al settimo cielo insieme al papà. I tre figli che l’argentina ha avuto da Maxi Lopez, Valentino, 12 anni, Benedicto, 10, Constantino, 9, sono invece col padre a San Benedetto del Tronto in questi giorni.

La bufera che li aveva travolti sembra essersi spenta. Wanda lo ama e lo ha perdonato. Ha deciso di continuare con Maurito accanto. Il terremoto causato dallo scambio di messaggi dello sportivo con la sensuale Eugenia Suarez, detta ‘China’, ha rischiato di ridurre in polvere il matrimonio tra i due. La Nara aveva chiesto il divorzio e Icardi aveva firmato un accordo in cui accettava tutte le condizioni della moglie. Poi qualcosa è cambiato.

Wanda in un post ha raccontato tutto. “Il giorno dopo Mauro mi ha scritto una lettera come nessuno mi aveva mai scritto: ‘Ti ho dato tutto e ora hai tutto, spero che tu possa essere felice perché questo mi renderebbe felice’. E lì ho capito una cosa: che pur avendo tutto, non ho niente se non sono con lui”, ha rivelato.

L’ex opinionista del GF Vip ha deciso di dare una nuova possibilità al loro rapporto che dura da 8 anni. “Con l’anima fiaccata dal pianto, ci siamo scelti liberamente di nuovo. Ti amo”, ha sottolineato. Wanda e Mauro continuano l’una accanto all’altro: questo per loro è un nuovo inizio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/10/2021.