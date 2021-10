Wanda Nara rivela: 'Mauro aveva già firmato l’accordo di divorzio con tutte le mie condizioni, poi…’

Wanda Nara nella serata di lunedì 25 ottobre è tornata a parlare via social della crisi vissuta con il marito Mauro Icardi (scoppiata a causa di un tradimento), facendo nuove rivelazioni. La 34enne, che con il calciatore 28enne ha due figlie (Francesca e Isabella), ma che è mamma anche di altri tre bambini (Constantino, Benedicto e Valentino) avuti con l’ex Maxi Lopez, ha spiegato che il divorzio era praticamente cosa fatta. Qualche settimana fa Mauro aveva messo la firma sotto ad un accordo le cui condizioni erano state dettate sostanzialmente dalla stessa Wanda. Aveva accettato tutte le sue richieste. Le strade sembravano aver preso direzioni opposte, per sempre. Poi qualcosa è cambiato.

“Le foto che avevo caricato negli ultimi mesi mostravano quanto stavamo bene e quanto eravamo felici. Dopo quello che è successo sono stata male. Ho chiesto il divorzio a Mauro ogni singolo giorno. Quando si è reso conto che non potevamo tornare indietro, mi ha detto che non si poteva continuare così, che se separarci era l'unico modo per porre fine a tanto dolore, allora avremmo dovuto farlo”, ha scritto la bionda argentina accanto ad una foto in cui appare abbracciata a Icardi e nell’atto di baciarlo.

“Siamo andati dall'avvocato. In due giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato l'accordo”, ha aggiunto. “Il giorno dopo mi ha scritto una lettera come nessuno mi aveva mai scritto: ‘Ti ho dato tutto e ora hai tutto, spero che tu possa essere felice perché questo mi renderebbe felice’. E lì ho capito una cosa: che pur avendo tutto, non ho niente se non sono con lui”, ha continuato.

“Sono sicura che questo brutto momento che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e come famiglia. L'importante è che entrambi abbiamo avuto la libertà di porre fine alla nostra storia dopo 8 anni, ma che con l’anima fiaccata dal pianto, ci siamo scelti liberamente di nuovo. Ti amo”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 25/10/2021.