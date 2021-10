Wanda Nara rompe il silenzio: ha perdonato Icardi? 'Della mia famiglia mi preoccupo io, ma delle cagne...'

Wanda Nara dopo la bomba sul tradimento di Icardi, lanciata via social, rompe finalmente il silenzio. Nelle sue IG Stories posta un collage di varie foto che la ritraggono insieme a Mauro negli ultimi tre mesi e scrive lapidaria: “Della mia famiglia mi preoccupo io, delle cagne la vita stessa”. Lo ha perdonato?

Non fa nomi. La showgirl 34enne indirettamente rivolge il suo insulto a Eugenia Suarez, colpevole di aver iniziato la tresca con calciatore 28enne da cui l’argentina, ex opinionista del GF Vip, ha avuto due dei suoi cinque figli, Francesca, 6 anni e Isabella, 4.

La Nara aveva fatto sparire dal suo profilo tutte le immagini insieme al marito, ma ci ripensa. La modella e attrice argentina 29enne che avrebbe messo gli occhi sul bomber è liquidata con un esplicito “las putitas”, usato al plulare, però sicuramente indirizzato a lei.

E’ una soap in piena regola quella che stanno vivendo Wanda e Maurito, un vero melodramma che appassiona i media di tutto il mondo. Le puntate sembrano susseguirsi: prima la Nara annuncia la separazione, accusando ‘China’, poi vola a Milano con le due figlie. Icardi lascia l’allenamento col Psg a Parigi e la raggiunge, prova una riconciliazione, ma la bionda invece mostra la mano senza la fede nuziale e dice di stare meglio senza.

Il giorno seguente altre indiscrezioni: Wanda avrebbe scoperto il tradimento grazie a un investigatore privato e visto chat tra il marito e la Suarez che proprio non le sono andate giù. Il divorzio da 60 milioni di euro sembrerebbe imminente, ma il bomber non demorde e alla fine ringrazia la moglie per averlo perdonato. Ora arriva pure la storia della showgirl: sembrerebbe far pensare a un lieto fine.

Wanda Nara è tornata a Parigi, avrebbe inviato un audio alla giornalista Yanina Latorre. “Sto vivendo un inferno”, avrebbe detto. Via web replica alla conduttrice Alejandra Maglietti che insinuava che il suo fosse tutto uno show a favore di giornali e tv e l’accusava di non aver fatto il nome della ‘colpevole’ delle ‘corna’: “Ti servono nomi o una mappa per sapere chi è la put*ana che manda foto agli uomini sposati?”.

Alla fine arriva la sua storia dove specifica che le foto col marito sono tutte degli ultimi tre mesi, quasi a dire che va tutto bene nel loro rapporto, e una frase che la dice lunga: “Della mia famiglia mi preoccupo io, delle cagne la vita stessa”. Eugenia Suarez, invece, si difende in una lunga lettera.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/10/2021.