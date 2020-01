Wanda Nara senza veli nella doccia prima del debutto al GF Vip: la foto crea polemica

Wanda Nara si prepara al GF Vip. La moglie di Mauro Icardi condivide con i fan sul social una foto in cui è immortalata senza veli nella doccia prima del debutto dello show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Lo scatto crea polemica e attira l’attenzione di tutti sulla bionda opinionista del reality insieme a Pupo.

Sono in molti quelli che non apprezzano. La foto di Wanda Nara senza veli nella doccia prima del debutto di GF Vip fa discutere. In tanti criticano l’argentina. La bombastica 33enne viene accusata di usare il suo corpo per gli ingaggi professionali che la riguardano, accendendo, così, volontariamente, la curiosità e, in qualche modo, facendo già potenzialmente alzare lo share.

La foto non può passare inosservata e i più maligni credono lo abbia fatto appositamente per far parlare della trasmissione a poche ore dalla diretta del GF Vip, di cui si annuncia già come una delle protagoniste, nonostante non sia nella Casa, ma chiamata a dire la sua sui concorrenti in studio.

Wanda, una delle poche donne nel mondo del calcio, ci sa fare: si dimostra un’abile esperta di comunicazione. Furba e attenta, difficilmente sbaglia una mossa. Alle critiche è abituata, ci ha fatto il callo, poco le importa di quelli che l’additano: non ha peli sulla lingua e sa sempre come mettere in primo piano le curve, usandole al meglio a suo uso e consumo per riuscire a ottenere il massimo. Forse è proprio per questa ragione che Signorini l’ha voluta con sé al Grande Fratello Vip.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/1/2020.