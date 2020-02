Wanda Nara: 'Mi piacerebbe fare il sesto figlio'

Wanda Nara sogna il sesto figlio. La bella e sensuale showgirl, opinionista del GF Vip, lo confida a Oggi. “Mi piacerebbe fare tanto il sesto figlio”, rivela.

Mamma di cinque bimbi, Valentino, 10 anni, Constantino, 9, e Benedicto, 7, avuti da Maxi Lopez, Francesca, 5 anni, e Isabella, 3, nate dall’amore con il marito Mauro Icardi, Wanda a 33 anni vorrebbe un’altra cicogna. “Mi piacerebbe tanto fare il sesto figlio ma Mauro non vuole saperne: con cinque bambini, quattro cani e due case in città diverse, la nostra vita è già bella piena”, spiega la bionda al settimanale.

La Nara non demorde, intanto si prende cura della sua famiglia, anche quando non è tra le quattro mura. Conferma di aver installato nella sua abitazione di Milano 43 telecamere per sapere quel che accade anche quando non c’è. Ma non è tutto: “Le ho messe anche a Parigi dove vive Mauro. Mi piace molto invitare gli amichetti dei miei figli ma è una grande responsabilità e quindi voglio essere sicura che non succeda nulla”.

Wanda è una donna innamorata. Quando le si fa notare che i maligni dicono che abbia sposato Icardi perché ricco, replica: “Forse non sanno che quando ci siamo conosciuti io ero molto più famosa di lui in Argentina e guadagnavo di più”. “Ho abbandonato il mio Paese per seguire Mauro in Italia mentre ero all’apice del successo”, sottolinea ancora.

Maurito ha sette anni in meno di lei, Wanda ne è consapevole: “Noi donne siamo sempre in guerra con l’età, le rughe, la forza di gravità… Avere accanto un marito giovane e fi*o lo fa sentire ancora di più. Per fortuna Mauro mi ama così come sono. Lo conosco da quando ha 18 anni. Lui ama la vera Wanda, struccata e in scarpe da tennis”. Con il calciatore si sente pienamente se stessa.

Wanda Nara ammette di aver rifatto il decolté: “E’ vero, dopo cinque gravidanze ho deciso di ritoccare il seno”. Rivela pure di non crucciarsi molto del suo peso: “Amo il buon cibo e non mi faccio ossessionare dalle diete. E non sono sportiva”. Ogni mese rimanda la palestra, ma promette che dopo il GF Vip si allenerà sul serio. Poi chiosa: “Con cinque figli e quattro cani corro abbastanza”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/2/2020.