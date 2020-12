Wanda Nara, la sorpresa di compleanno del marito e i figli: guarda

Wanda Nara festeggia i 34 anni a Parigi, dove ora vive. La sorpresa di compleanno del marito e dei figli la riempie di gioia e la fa sognare. La showgirl argentina stavolta, date le norme anti-Covid in vigore anche in Francia, non si concede un super party mondano: celebra il suo giorno speciale con una grigliata e tanti palloncini. Con lei, oltre alla famiglia, pure alcuni amici.

La villa parigina in cui abita le permette di festeggiare il compleanno senza bisogno di lussi estremi. Wanda Nara è costretta a fare un passo indietro a causa dell’emergenza Coronavirus. Mauro Icardi, però, si mette al grill all’aperto e cuoce la carne per gli ospiti invitati al party casalingo della moglie.

Wanda sorride. Indossa una semplice tuta, non sfoggia un look per le grandi occasioni. Sedute attorno al tavolo ci sono le amiche più care.

Il marito e i cinque figli (Valentino, 11 anni, Constantino, che il 18 dicembre compirà 10 anni, Benedicto, 8, Francesca, 5, Isabella, 3) gioiscono con lei e le fanno una sorpresa bellissima: un muro dedicato tutto rosa con su scritto “Wanda’s Birthday” arricchito da un mare di palloncini e tantissimi peluche. Immancabile la foto di rito.

“Incredibile sorpresa”, scrive la bionda che ringrazia la sua straordinaria famiglia.

