Wanda Nara, la sua stanza guardaroba gigantesca dell'attico a Milano è pazzesca: guarda

Wanda Nara sceglie il look del giorno nella sua stanza guardaroba gigantesca dell’attico a Milano. La cabina armadio, anche se pare riduttivo chiamarla così, è pazzesca. Volata in Italia dopo l’addio, che parrebbe definitivo stavolta, con il marito Mauro Icardi, la bionda si gode ogni spazio del suo enorme appartamento nel capoluogo lombardo, la casa di 400 metri quadri acquistata all’interno del complesso Giardini d’Inverno, situata nel grattacielo di via Pirelli 33, a due passi da Porta Nuova e dalla Biblioteca degli alberi.

La showgirl 34enne ha miriadi di scarpe, di ogni tipo e di tutti i colori, borse e accessori griffati da far invidia a molti. Gli stand con i vestiti sembrano infiniti, anche questi di brand moda costosissimi. Il lusso ostentato con disinvoltura non è certo un problema per l’argentina, non lo è mai stato del resto.

La stanza guardaroba, grande quanto un mini appartamento, è in grado di realizzare qualsiasi desiderio fashion della bionda, che sfoggia sempre outfit sensuali.

La Nara nel suo attico non è sola: è proprio lì che ha organizzato la riunione con staff e modelle per decidere la nuova campagna pubblicitaria della sua linea di cosmetici, quella che porta il suo nome. Del matrimonio finito non parla più. Ora si diletta nella casa da sogno in Italia. Pare aver solo voglia di evadere: Maurito l’ha ferita moltissimo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/11/2021.