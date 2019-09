Wanda Nara, 32 anni, resta "Tiki Taka". Nonostante l'addio del marito Mauro Icardi all'Inter per andare a infoltire le fila del Paris Saint Germain, la bionda rimane nel cast fisso della trasmissione sportiva in onda su Italiauno.

"Il cast è confermato. Non ci sarà nessuna modifica. C’è grande soddisfazione per il contributo di Wanda Nara da parte dell’azienda", hanno fatto sapere dai vertici Mediaset dopo le dichiarazioni del conduttore Pierluigi Pardo che sembravano sottintendere un allontanamento della showgirl. Wanda ha un contratto fino a giugno e il suo impegno in tv potrebbe anche raddoppiare: secondo alcune voci di corridoio pare ci sia in serbo per lei un altro programma. La Nara dovrà così fare la spola tra l'Italia e la Francia per conciliare lavoro e famiglia.

Pardo in merito al mancato 'trasloco' della Nara ha rilasciato nuove dichiarazioni: "Come già espresso alla Direzione confermo che se la vertenza legale tra Inter e Icardi fosse proseguita non me la sarei sentita di condurre il programma con Wanda parte del cast fisso, per logici motivi di equidistanza verso tutte le parti in causa - ha sottolineato il giornalista come riporta Sport Mediaset - Ora che la causa è stata ritirata e Icardi ha rinnovato, da parte mia c’è come ovvio la massima disponibilità a continuare con Wanda e tutto il cast di Tiki Taka in un clima di massima collaborazione. Ci vediamo il 15 settembre su Italia 1".













Scritto da: Francesca Romana Domenici il 5/9/2019.