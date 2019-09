Cattive notizie per Wanda Nara: la showgirl ha ben poche possibilità di tornare ad essere volto femminile del programma sportivo ‘Tiki Taka’. Per il proseguo della sua carriera televisiva in Italia ci sono infatti almeno due ostacoli. Il primo è di ordine pratico: il marito Mauro Icardi è infatti finito a giocare a Parigi, il che renderebbe difficile, anche se non impossibile, fare continuamente avanti e indietro tra la capitale francese e Milano.

Poi c’è un altro problema. Il conduttore della trasmissione Pierluigi Pardo non vede affatto di buon occhio la presenza della bionda argentina nel suo programma. Icardi, 26 anni, ha infatti appena fatto causa all’Inter e questo creerebbe non pochi imbarazzi in studio. “Faccio un discorso molto serio e onesto: la sua presenza in caso di prolungarsi della causa con l’Inter non era conciliabile con la mia deontologia professionale, l’ho detto all’azienda. Questo può essere messo agli atti”, ha fatto sapere Pardo.

Lo stesso conduttore ha poi criticato anche la strategia portata avanti dalla Nara negli ultimi mesi. Wanda, 32 anni, è infatti anche la manager di Icardi, che è da tempo protagonista di un tira e molla con la società nerazzurra. “Gliel’ho anche detto a Wanda: ‘Se lui il 2 settembre non trova una squadra, passerai alla storia in negativo’. E le ho detto anche più volte che Napoli e Roma sarebbero stati due ambienti ideali per persone che avevano avuto un’immagine catastrofica negli ultimi mesi. Ha salvato il salvabile, ma non è una vittoria andare a fare la quarta punta al PSG. Se questo è un trionfo (di Wanda, ndr) io sono magro”, ha spiegato Pardo con un pizzico di ironia.

Scritto da: la Redazione il 4/9/2019.