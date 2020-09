Wanda Nara ha risposto ad un utente social che le ha chiesto se ci sia la possibilità che un giorno torni a vivere in Argentina, il Paese in cui è nata. La 33enne sudamericana ha però spiegato che sarebbe una cosa molto difficile. Il motivo? I suoi figli sono e si sentono molto europei, quindi per loro potrebbe essere uno shock culturale ritrovarsi a vivere in un altro continente, che se per certi versi è simile al nostro, per altri è molto diverso.

Wanda, che è mamma di Valentino, 11 anni, Constantino, 9, Benedicto, 8, avuti dall’ex marito Maxi Lopez, e Francesca, 5, e Isabella, 3, nati dall’amore con Icardi, ha detto: “Questa domanda mi viene rivolta spesso, me ne sono andata 12 anni fa. I miei figli sono tutti italiani, quindi sarebbe difficile immaginarlo. Ma tutto può succedere, io potrei immaginarmelo perché amo il mio paese. I miei figli non tanto perché sono cresciuti in Europa e credo che per loro potrebbe essere difficile. Ma sono bambini che sono abituati a tutto e si adattano a tutto e ho instillato in loro l'amore per l’Argentina”. “Ho la doppia cittadinanza, italiana e argentina”, ha poi sottolineato.

La bionda, ex opinionista del ‘Grande Fratello Vip’ e manager di suo marito, oggi vive a Parigi, ma è sempre legata a Milano e all’Italia, dove torna molto spesso e non solo per lavoro. Ad un altro utente ha invece raccontato cosa l’ha fatta innamorare di Mauro. “La personalità e la sincerità, non potrei stare con un uomo che si mostra in un modo e in realtà è in un altro. E’ un uomo sicuro a cui non importa l’opinione della gente, non vive di quello che dicono gli altri. Non vive dando spiegazioni, fa quello che ritiene essere la cosa migliore”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 23/9/2020.