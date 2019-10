William e Kate sono apparsi elegantissimi in Pakistan durante un evento ufficiale. La coppia è in tour nel paese asiatico e in occasione di una serata organizzata dall’alto commissario britannico hanno scelto di vestire degli abiti tradizionali del luogo. Eccoli in verde mentre arrivano al ricevimento a Islamabad. Kate in un vestito lungo con strascico e William con un abito dello stesso colore. Il Duca di Cambridge è stato il primo membro della famiglia reale britannica a indossare lo sherwani, un indumento maschile tipico del Pakistan.

La coppia 37enne si sta contendendo la scena pubblica con il fratello di William, il Principe Harry, e sua moglie Meghan Markle, che sono invece appena stati in Sud Africa per un altro tour ufficiale sempre per conto della famiglia reale. Secondo voci di corridoio le due coppie non sarebbero più unite come un tempo, anzi. Qualcuno ha sussurrato che tra Kate e Meghan ci sarebbe della rivalità e che anche tra William e Harry ci sarebbero delle frizioni. Voci che le due duchesse hanno più volte smentito, senza però riuscire a convincere fino in fondo i cattivissimi tabloid britannici.

Scritto da: la Redazione il 16/10/2019.