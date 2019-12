X Factor 13, vince la giovanissima Sofia Tornambene, ha solo 16 anni

Sofia Tornambene vince X Factor 13. E’ la giovanissima concorrente, punta di diamante della squadra capitanata da Sfera Ebbasta, la Under Donne, a trionfare nel talent. La appena 16enne si prende il primo posto, secondi i Booda e terzi i gettonatissimi La Sierra. Anche quest’anno, nonostante Samuel, i gruppi non ce l’hanno fatta. Solo quarto Davide Rossi della squadra di Malika Ayane.

La ragazza di Citivanova Marche è figlia d’arte: il padre, Giovanni, è un famoso musicista jazz. Ha conquistato giudici e pubblico sin dalle audizioni con il suo inedito “A domani per sempre”.

Fan sfegatata di Freddie Mercury e cintura arancione di karate, Sofia Tornambene vince X Factor 13 e si prende il podio d’onore.

“X Factor ha tirato fuori una parte di me che prima non riusciva a uscire”, rivela Sofia tra gli applausi del pubblico. Il talent è riuscita a farla uscire dal guscio e l’ha fatta sbocciare. “Così piccina in uno spettacolo così grande”, dice di lei Mara Maionchi che in questa edizione dello show ha vissuto la finalissima da spettatrice, con tutti i suoi talenti eliminati.

Sofia Tornambene si gode il successo di X Factor 13 e ora sogna: vorrebbe trasferirsi a Milano e iscriversi in una scuola di song-writing. Vuole, chiaramente, pubblicare un album con i suoi inediti e spera che questo sia solo l’inizio di un grande futuro in cui la musica sarà sempre protagonista.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/12/2019.