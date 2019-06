X Factor 13, l’edizione 2019, ha finalmente i suoi nuovi giudici. Confermatissima Mara Maionchi, vincitrice, con i suoi talenti, delle ultime due edizioni. Si accomoderanno in poltrona al talent di Sky Uno Samuel, frontman del gruppo dei Subsonica, Malika Ayane e Sfera Ebbasta. Ed è proprio la presenza del 26enne, poche ore dopo l’annuncio, a scatenare un vero vespaio in Rete. La polemica travolge lo show.

X Factor 2019 crea polemica. I nuovi giudici non mettono d’accordo tutti. Non piace la scelta del trapper, alcuni spettatori non reputano opportuna la sua presenza dopo la tragedia di Corinaldo che l’ha visto, purtroppo, protagonista. Tutti ancora ricordano molto bene che poco prima dell’inizio di un suo concerto, infatti, in una discoteca di Corinaldo c’è stata una strage, e ben sei persone hanno perso la vita durante la fuga dal locale troppo affollato. La lunga indagine sull’accaduto è ancora in corso e nessuno è stato accusato al momento. In tanti additano l’artista e lo ritengono un esempio non positivo per i giovani, anche per i testi delle sue canzoni.

“La presenza di Sfera Ebbasta non è a mio parere accettabile. La Rai aveva giustamente fatto un passo indietro e X Factor ha fatto un passo falso. E perso molti molti telespettatori”, scrive un follower. I commenti negativi sono migliaia, si sprecano. I detrattori, dopo l’annuncio dei nuovi giudici di X Factor 2019, se la prendono in particolar modo con la produzione. Secondo loro sono state usate due misure diverse rispetto al trattamento nei confronti di Asia Argento, licenziata lo scorso anno dopo le accuse di molestie di Jimmy Bennett.

La polemica infuria e non accenna a diminuire, anche se la produzione del talent alla fine replica. ”Sono vicende totalmente diverse. Per quanto riguarda Asia, di comune accordo con lei, Sky Italia e Fremantle hanno deciso di interrompere la collaborazione per la fase dei Live visto che in quel momento i contorni e i possibili sviluppi non erano chiari. Sulla vicenda, molto dolorosa, in cui Sfera si è trovato coinvolto, pensiamo sia giusto lasciare che la giustizia faccia il suo corso per rispetto verso le vittime e le loro famiglie”, spiega. Ma pare non bastare. E le critiche continuano a fioccare.