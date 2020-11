X Factor va in onda senza Alessandro Cattelan per la prima volta in 10 anni. Il conduttore, bloccato a casa perché positivo al Covid, deve rinunciare al secondo Live del ‘suo’ talent, di cui è l’orgoglioso ‘capitano’ sin dal 2011, quando lo show è arrivato su Sky Uno. Al timone Daniela Collu, conduttrice di “Hot Factor”, emozionata sul palco della Sky Wifi Arena di Milano.

Alessandro Cattelan, in isolamento nel suo appartamento, compare comunque a sorpresa, annunciato da uno dei giudici, Emma Marrone. Ovviamento è in collegamento in videochiamata su un tablet. Il dispositivo è ‘indossato’ con un casco da un ballerino e mostra solo il volto del presentatore. La messa in scena è d’impatto.

VIDEO

Il danzatore presta il suo corpo a Cattelan e attraversa la passerella al suo posto. “Mi mancate molto“, sottolinea il 40enne. Poi aggiunge: “Sono felice di vedervi. Fisicamente sto un po’ meglio, mentalmente è dura. Sei chiuso dentro una stanza con la paura di attaccarlo a moglie e figli. Ma sono sicuro che mi farete passare due ore felici”.

Alessandro Cattelan poi scherza e chiede al ballerino di danzare al posto suo. “Mi sento tonico come non mai”, ironizza.

Prima di congedarsi, annuncia la sua sostituta, Daniela Collu: “Ringrazio molto la persona che mi sostituisce stasera, che è Daniela Collu“, dice. E la incoraggia: “So che è una cosa grossa, ma gliela farai, il consiglio è non fare battute sessualmente sconvenienti e contare fino a undici, dico undici perché un ragazzo uscirà subito e per questo avrai un codice in meno da ricordare. Tranquilla, la porterai a casa alla grande". Daniela è sollevata: “Ok, allora mi limiterò a contare”.

Arriva il saluto ai giurati e al pubblico. “Divertitevi e fateci divertire che ne abbiamo bisogno”, sottolinea Alessandro Cattelan.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/11/2020.