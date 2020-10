Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power, è stato condannato per aver augurato la morte a Barbara D’Urso. I fatti risalgono allo scorso aprile. Eravamo in pieno lockdown e il 47enne scrisse una frase piuttosto infelice sulla conduttrice Mediaset. Nelle sue Instagram Stories condivise questo messaggio: “La D’Urso deve morire”. La padrona di casa di ‘Pomeriggio Cinque’ ci rimase malissimo e decise di intraprendere un’azione legale. Adesso per Yari è arrivata una condanna penale “per aver leso la reputazione e l’onore di Barbara d’Urso”.

Non è quindi bastato il chiarimento del giovane Carrisi a sedare la rabbia di Barbara. Successivamente a quell’episodio Yari aveva infatti spiegato che non intendeva realmente augurare la morte alla presentatrice, ma che il suo obiettivo erano i programmi della 63enne, considerati da lui dannosi per la società.

“È ovvio che mi riferisco al programma e non alla persona fisica che ha dato il nome al programma. Il tipo di show che non aiuta a vivere meglio ma è cattivo ed ignorante e si approfitta della gente e delle sventure delle persone, ed è ora di relegarlo al passato”, aveva dichiarato.

“Da anni si è propagato in tutte le case d'Italia come un virus, ed è ora di chiudere il flusso negativo che emana. Non è mai stata mia intenzione augurare la morte a nessun essere vivente ma esclusivamente augurarmi/ci la fine di un programma che ritengo dannoso”, aveva poi aggiunto. Una difesa che per il giudice non è stata sufficiente a scagionarlo.

