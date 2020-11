Zelletta chiede un bagno privato senza telecamere al GF Vip: il motivo

Andrea Zelletta per accettare di rimanere al GF Vip, prolungato fino all’8 febbraio, ha fatto una richiesta precisa agli autori: desidera un bagno privato senza telecamere. Il motivo? E’ semplice: si deve sfogare sessualmente e, dato che la fidanzata Natalia Paragoni non è con lui, vuole ricorrere all’autoerotismo.

L’ex tronista di Uomini e Donne lo racconta senza alcun problema a Tommaso Zorzi e agli altri in piena notte, mentre sono ancora nel salone della Casa. Il pugliese 27enne ha necessità di masturbarsi e non si vergogna affatto a confessarlo, seppur sottolineandolo con una vena ironica e divertita.

“Io ho fatto una richiesta esplicita. Un bagno, senza telecamere, due volte a settimana e un mini schermo, tracchete: m'aggià sfugà. Che sennò mi dò le testate nel muro”, rivela Zelletta. “Seh vabbè, deve scaricarsi un attimo”, commenta Elisabetta Gregoraci. E Tommaso Zorzi sarcastico replica: "Si, certo, come no".

Andrea vuole un bagno privato senza telecamere e con addirittura un piccolo schermo, dove magari vengano mandati in onda video a luci rosse, chissà… Forse scherza o forse no: certo, non è facile resistere al reality per altri due mesi e mezzo, televoto e successive eliminazioni permettendo. Il ragazzo però, guarda avanti e teme per il suo equilibro mentale, che dipende anche da questo evidentemente.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/11/2020.