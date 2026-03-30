L’ex Miss Italia Zeudi Di Palma presenta la nuova fidanzata sui social: ecco chi è Scarlett Jade Plott, foto

La 24enne, che ha conquistato il titolo di reginetta nel 2021, si fa vedere appassionata insieme a lei

Aveva dichiarato di essere bisessuale al GF a dicembre 2024: alla famiglia lo aveva comunicato nel 2020

Zeudi di Palma, ex Miss Italia 2021, presenta la sua nuova fidanzata sul social. Condivide alcune foto in cui bacia Scarlett Jade Plott, modella 31enne. La 24enne non ha problemi a mostrarsi appassionata con lei. Al GF, nel dicembre del 2024, aveva svelato di essere bisessuale, di averlo capito sin da bambina. Alla sua famiglia Zeudi l’aveva comunicato nel 2020.

L’ex Miss Italia Zeudi Di Palma presenta la nuova fidanzata sui social: ecco chi è Scarlett Jade Plott

La napoletana in passato, durante una diretta TikTok, aveva confidato di desiderare una compagna, cercava una persona "risolta, mentalmente stabile, senza troppi traumi passati e con un'energia pazzesca”. La Di Palma aveva aggiunto: “Quando mi sveglio voglio pensare che inizia un'altra giornata meravigliosa. Mi piacciono le donne ambiziose, già in parte realizzate, spesso anche più grandi di me, che sappiano cosa vogliono dalla vita. L’occhio vuole la sua parte, il bello piace. Ma se non c'è fa niente, per me conta soprattutto che sia una persona risolta”.

La 24enne, che ha conquistato il titolo di reginetta nel 2021, si fa vedere appassionata insieme alla modella 31enne

L'ex gieffina pubblica anche la foto del bacio

Scarlett ha calcato passerelle internazionali, ma si occuopa pure di comunicazione digitale ed è nota nell'attivismo LGBTQIA+. E’ una delle anime del podcast Lesbian Supper Club: è in questo spazio che avrebbe incontrato Zeudi. I rumor sulla possibile nuova frequentazione della Miss erano vorticosi da tempo: ora non ci sono più dubbi.