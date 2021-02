Zorzi contro Dayane dopo il coming out in diretta: 'Ti fingi lesbica per fare la fi*a'

Tommaso Zorzi dopo la puntata serale del GF Vip si scaglia contro Dayane Mello. Non crede al coming out della brasiliana andato in scena poche ore prima, quando la 31enne ha ammesso di essersi innamorata di Rosalinda Cannavò, spiegando così la sua gelosia e l’astio nei confronti dell’attrice 28enne, ora legata ad Andrea Zenga, appena eliminato. L’influencer attacca la modella per aver mandato in nomination proprio Rosalinda, la donna per cui dice di provare un forte sentimento, sacrificandola perché casualmente in coppia con la sua nemica giurata, Stefania Orlando. “Ti fingi lesbica per fare la fi*a in tv!”, le grida in faccia.

Tommy dichiara guerra a Dayane, per lui una vera stratega. Il 25enne era stato fortemente criticato dalla Mello per la sua amicizia con Francesco Oppini, per cui il ragazzo aveva poi perso la testa, al punto da dire nella Casa: “Quando li vedo mi viene il vomito”. Ora non ha alcuno scrupolo a crocifiggerla. “L'amore per Rosalinda è una ca*ata!", sbotta Zorzi. "Io sulla mia pelle ho vissuto cosa significa combattere per un amore dello stesso sesso. Tu non hai vissuto niente. Venire in tv e fare la fi*a dicendo che sei mezza lesbica mi sta sul caz*o. E’ una mancanza di rispetto”, aggiunge furioso.

Dayane cerca di giustificarsi e sottolinea le sue ragioni: “Non sai cosa ho vissuto nella mia vita. So cosa voglio, chi mi ha amato e cosa provo per Rosalinda”. Tommaso si sente preso per i fondelli: “Prima Denis Dosio, poi Filippo Nardi, Andrea Zenga… Ti sei innamorata di tutti in questa Casa. Per poi ora dire Rosalinda e fare una cosa che va contro quello che hai detto”.

Dayane lo minaccia: “Stai molto attento a quel che dici”. Tommaso, però, è spalleggiato dalla Orlando e da quasi tutti gli altri. Mandare l’amica del cuore al televoto è stato perfido e sleale, un vero tradimento. “I miei sentimenti ora sono per Samantha”, si difende la Mello, spiegando perché ha deciso di salvare la coppia formata dalla De Grenet e Andrea Zelletta.

I concorrenti le ricordano tutte le cose dette a loro. Tommy e Stefania le rinfacciano le accuse lanciate dopo che l’influencer aveva nominato Maria Teresa Ruta. “Se tu non avessi fatto la morale su queste cose, saremmo stati zitti”, le sottolinea la bionda.

Zorzi è infine lapidario, per lui la brasiliana con il gesto fatto si è dimostrata una donna ‘piccola piccola’: “Oggi hai dimostrato che la tua maschera è caduta, che sei una grandissima stratega e che pur di avere una clip ti inventi le stron*ate. Non hai rispetto per le persone che quel sentimento lo sanno provare, cosa che tu non sai fare. Sei tutto il contrario di tutto. Ad inizio puntata hai detto di amare Rosalinda, a fine puntata l'hai nominata. Ma tu sai cosa vuol dire ti amo? Se io amo una persona non la metto nella condizione di buttarla fuori. Per me umanamente vali zero”.

“Credi a ciò che ti pare - ribatte Dayane - Non volevo far uscire questa cosa, secondo te sono felice che sia uscita? In questo momento lei ha un ragazzo. In questo momento a me non mi andava di salvare Stefania e non mi andava di nominare Samantha. C’è andata di mezzo Rosalinda e per questo non vincerò il Grande Fratello? Non me ne frega niente”. Zorzi però non ci sta: “A me su questa roba non mi devi prendere per il cu*o perché divento una belva, se lo fai per moda a me fa orrore, orrore!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/2/2021.